Потерявшуюся в горах Тувы туристку спасатели МЧС обнаружили спустя два дня

МЧС Республики Тыва сообщили об обнаружении в горно-таежной местности 31-летней туристки из Красноярска, которая провела в лесу два дня. Девушку обнаружили в 16 км юго-западнее от палаточного лагеря. Медики оценили ее состояние удовлетворительно.

По данным ведомства, девушка заблудилась в труднодоступной горно-таежной местности 30 апреля, о ее исчезновении сообщили друзья. Поиски проводились силами туристической группы, но результатов не дали.

На место оперативно выехали спасатели МЧС России, службы ГО и ЧС Республики Тыва, а также беспилотная авиация, сотрудники полиции и администрация района. Всего в поисках были задействованы 63 человека и 4 единицы техники.

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Лолита Белова