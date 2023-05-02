38% жителей Ижевска поддерживают запрет на аренду электросамокатов

В столице Удмуртии 38% опрошенных жителей считают, что сервисы аренды электросамокатов необходимо запретить. В качестве аргументов респонденты отмечают, что пользователи сервисов кикшеринга не соблюдают скоростной режим, что представляет опасность для пешеходов и водителей, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом каждый третий выступает против таких запретов.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (35%). Противников подобного решения больше среди ижевчан моложе 34 лет (44%).