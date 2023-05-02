В Омске предприниматель похитил из бюджета 1,4 млн рублей, взятых на открытие частного пансионата

Омский суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка руководителя ООО «Надеждино» и ООО «Забота», признав его виновны в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Он также выплатит региональному министерству экономики и администрации Омского района 1,4 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба, сообщили в прокуратуре области.

Как установил суд, в июле 2018 года предприниматель представил в министерство экономики Омской области подложный бизнес-план, в котором были отражены недостоверные сведения о готовности к открытию реконструируемых им объектов для размещения частного пансионата для пожилых людей.

Фактически, уверено следствие, здание имело низкий процент готовности, не было пригодно для проживания, а реальных намерений по размещению в нем пансионата у коммерсанта не было. В результате обвиняемый незаконно получил из регионального бюджета субсидию в размере 1 млн руб., которую похитил.

Осень того же года, предприниматель представил аналогичные документы в администрацию Омского района, на основе чего незаконно получил в качестве гранта на реализацию проекта «Создание и развитие частного пансионата для пожилых «Надеждино»» 400 тыс. руб. Вину в совершенном преступлении омич не признал, ущерб не возместил.

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Илья Николаев