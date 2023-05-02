Трудовая миграция из Челябинской области снизилась на 12,9%

В 2022 году Челябинскую область с целью трудоустройства в других регионах РФ покинуло 19,4 тыс. человек. Это на 12,9% меньше, чем в 2021 году, сообщается в исследовании аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza.

Доля выехавших из Челябинской области на заработки в прошлом году составила 1,1% от общего числа занятых. В 2022 году в регион с целью трудоустройства въехало 20,9 тыс. человек, что на 58,1% больше, чем в 2021-м. Доля въехавших в Челябинскую область мигрантов составила 1,2% от суммарного числа работающих.

В целом по России количество граждан, уехавших из своих регионов ради трудоустройства, по сравнению с 2021 годом снизилось на 7,4%, до 2,64 млн человек. Среди субъектов РФ чаще всего уезжали на заработки жители Московской области — 18,5% от всех занятых, Адыгеи (18%), Ленинградской области (15,7%), Чувашии (12,9%) и Марий Эл (12,1%). Наибольшая доля приезжих работников в 2022 году отмечалась в Ямало-Ненецком (34,9%), Ненецком (20,8%), Ханты-Мансийском автономном округах (19,9%) и Москве (18,6%).

«Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо менее готовы к переездам. Чаще уезжают мужчины, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта — специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий, проживающий в городе», — поясняет президент агентства FinExpertiza Елена Трубникова.