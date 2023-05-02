1,7 млрд рублей по льготным кредитам привлекли предприниматели из Удмуртии в 2023 году

Предприниматели из Удмуртии за 2022 год получили более 5,9 млрд руб. льготных кредитов по федеральной программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса (ПСК), «программе 1764» и совместной программе. Как сообщает пресс-службы главы и правительства региона, еще 1,7 млрд руб. займов выдали с начала этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Константина Сунцова, за прошлый год обеими программами воспользовались 623 субъекта малого и среднего бизнеса, в 2023 году — еще 125.



