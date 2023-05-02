Преподавателя школы при Генконсульстве Германии в Екатеринбурге признали виновным в ЛГБТ-пропаганде

Елизовский районный суд Камчатского края признал гражданина Германии — преподавателя школы при Генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге — Александра Даниэля Рота виновным в пропаганде ЛГБТ-отношений по ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ, сообщили в суде. Ему назначили штраф в 150 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ.

Как установил суд, он пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения в интернете. Это выразилось в «навязывании иному лицу информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях, вызывающей интерес к таким отношениям и предпочтениям». На судебном заседании Рот свою вину признал.

По данным RT, 40-летний Александр Даниэль Рот рассказал в суде, что в конце марта в отеле «Голубая лагуна» на Камчатке пропагандировал 25-летнему жителю Петропавловска-Камчатского ЛГБТ-отношения. Рот уже вылетел с Камчатки в Москву, откуда его выдворят из страны.

Диана Сунагатуллина

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