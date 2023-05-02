Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства

Индекс промышленного производства в Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 110,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех на ярославском заводе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Цех на ярославском заводе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По мнению ярославского губернатора Михаила Евраева данные статистики свидетельствуют об успешной адаптации региональной промышленности к нынешним экономическим реалиям.

«Это более чем на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион занимает 2-е место в ЦФО и 8-е место в Российской Федерации. Промышленный сектор успешно адаптировался к новым экономическим условиям и демонстрирует рост»,— подчеркнул Михаил Евраев.

В ярославском правительстве добавили, что намерены и дальше оказывать промышленному сектору необходимую поддержку. Данную тематику курирует антисанкционный штаб во главе с Михаилом Евраевым. В первом квартале 2023 года в Ярославской области по данным Росстата самый значительный рост показали отрасли, связанные с производством резины и пластмасс (в 2,9 раза), табака (в 2,7 раза), обработка древесины (в 2,1 раза). Производство одежды в первом квартале 2023 года выросло на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2022 году на территории региона были открыты новые производства, запущены новые линии. Предприятия увеличили ассортимент выпускаемой продукции, заняли ниши, освобожденные после ухода западных конкурентов, поменяли логистические цепочки, вышли на новых поставщиков. Существенно увеличены объемы производства организаций оборонно-промышленного комплекса, осуществляется выпуск новых изделий,— отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Помощь организована в рамках реализуемых в регионе областным правительством национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

Андрей Иванов