За паводковой ситуацией в Краснодаре следят 909 человек и 362 единицы техники

В Краснодаре паводковая ситуация находится на контроле. В постоянной готовности к реагированию находится 362 единицы техники и 909 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мониторить ситуацию нужно постоянно. Там, где есть необходимость приложить больше сил, — мы приложим. Самое главное — вовремя реагировать. Надо помнить, что при любой угрозе противопоказано медлить»,— сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин отметил, что сейчас уровень воды в Краснодарском водохранилище не превышает пределов нормы. При этом самый паводкоопасный период еще впереди, поскольку он проходит с мая по июль. Это связано с большим количеством дождей и возможным повышением сброса воды из Краснодарского водохранилища.

На собрании с руководителями СНТ уже обсудили необходимость расчистки русел водоотводящих каналов от растительности и мусора, а также дополнительного водоотвода дождевых вод с территории. В Краснодаре уже прочистили 3,5 км коллекторов и более 2,1 тыс. дождеприемных колодцев, а также вывезли более 150 кубометров ила.

Татьяна Ручкина

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