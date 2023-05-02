Крупнейший поставщик газа в Прикамье за год потерял 3 млрд рублей выручки

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП, 74,9% ООО в собственности «Газпром межрегионгаз») снизило выручку по итогам 2022 года на 11,7% — с 25,6 млрд руб. до 22,6 млрд руб., говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».

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Чистая прибыль за отчетный период составила 3,4 млн руб. По итогам 2021 года чистая прибыль ГМП составила 23,4 млн руб. (снижение — 86%). По информации собеседника в газовой отрасли Прикамья, снижение выручки ГМП связано с сокращением реализации газа. В обществе данные о продажах газа не раскрывают.

Ранее финансовые показатели за 2022 год раскрыло АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП, отвечает за транспорт газа). Выручка общества в отчетном периоде выросла на 4,7% — с 4,2 млрд руб. в 2021 году до 4,4 млрд руб. в 2022-м. При этом чистая прибыль компании резко сократилась (на 96%) — с 506 млн руб. до 17 млн руб. В компании снижение чистой прибыли по итогам 2022 года связывали в том числе со снижением объема транспортировки газа.

Ранее второй крупнейший поставщик газа в Пермском крае — ООО «Новатэк-Пермь» — сообщил о снижении чистой прибыли за год более чем в два раза (с 82 млн руб. до 38 млн руб.).

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, является крупнейшим поставщиком газа в Пермском крае.