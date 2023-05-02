Власти Екатеринбурга планируют перевести участок напротив «Гринвича» под зону торговых объектов

В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Гринвич» в районе ул. Радищева и ул. Вайнера планируют сменить зону для земельного участка. Как указано на сайте городской администрации, здесь хотят изменить зону с Ц-1 (общественно-деловая зона) и установить Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения).

Речь идет про участок площадью 4,3 тыс. кв., где сейчас стоят два памятника архитектуры — «Торговая лавка», рубеж XIX-XX веков и «Жилой дом» (ул. Вайнера 42 и 42а). Как рассказал «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, назначение земельного участка приводится к существующему положению.

Соответствующие изменения рассматривались на общественных обсуждениях по изменению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте