В скандально известном доме у стадиона «Трудовые резервы» за 120 млн рублей продают коммерческие помещения

В ЖК Good time, построенном возле пермского стадиона «Трудовые резервы», выставлены на продажу коммерческие помещения за 120 млн руб. Согласно объявлению на сайте «Авито», общая площадь продаваемых помещений по ул. Уинской, 2б, составляет 1,5 тыс. кв. м, стоимость 1 кв. м объекта — 80 тыс. руб. Коммерческие площади в ЖК Good time могут использоваться под торговлю, офисы либо по иному назначению. Помимо продажи, собственник рассматривает также среднесрочную и долгосрочную аренду площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: good-time-prm.ru Фото: good-time-prm.ru

Напомним, что городские власти несколько лет назад пытались запретить застройщику СЗ «Альфа-Инвест» возведение жилого дома возле стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе. Компания являлась собственником земельного участка по ул. Уинской, 2б, площадью 2,76 тыс. кв. м. Общество реконструировало находящееся на участке недостроенное двухэтажное здание в 16-этажный дом с коммерческими помещениями, детской площадкой, наземным и подземным паркингом.

В 2019 году департамент градостроительства и архитектуры отказался выдавать СЗ «Альфа-Инвест» разрешение на возведение жилья по этому адресу из-за превышения предельной высоты зданий на участке. «Альфа-Инвест» оспорило отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство по ул. Уинской, 2б. Краевое УФАС признало отказ администрации незаконным. Осенью 2019 года городская комиссия по землепользованию одобрила установление на ул. Уинской, 2б, зоны Ц-5, запрещающей жилую застройку. Кроме того, «Альфа-Инвест» является девелопером ЖК «Олимп» на ул. Локомотивной, 1а, возведенного вблизи от особо охраняемой территории «Черняевский лес».