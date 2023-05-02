Средства на капремонт участка набережной с провалами в Ижевске не заложены

Причиной провалов, образовавшихся на Южной набережной в столице Удмуртии, стала деформация подпорных стен и подмыв грунта. В настоящее время ямы огораживают, сообщает пресс-служба администрации города. Об этом пишет Izhlife.

При этом отмечается, что средств на проведение капитального ремонта не предусмотрено. Однако участок могут включить в перечень работ по национальному проекту на 2025 год. Аварийные провалы планируют устранить в рамках текущего ремонта дорог.