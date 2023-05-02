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Средства на капремонт участка набережной с провалами в Ижевске не заложены

Причиной провалов, образовавшихся на Южной набережной в столице Удмуртии, стала деформация подпорных стен и подмыв грунта. В настоящее время ямы огораживают, сообщает пресс-служба администрации города. Об этом пишет Izhlife.

При этом отмечается, что средств на проведение капитального ремонта не предусмотрено. Однако участок могут включить в перечень работ по национальному проекту на 2025 год. Аварийные провалы планируют устранить в рамках текущего ремонта дорог.

Фотогалерея

Как выглядит набережная пруда в Ижевске этой весной

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С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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