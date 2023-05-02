Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На выплаты ветеранам Адыгеи в преддверии 9 Мая направят 11,5 млн рублей

Ветераны Великой Отечественной Войны в Адыгее получат денежные выплаты в размере от 5 до 50 тыс. руб. к празднованию Дня Победы в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. На данные цели из республиканского бюджета выделено 11,5 млн руб.

В число получателей материальных средств входят 1300 человек. Инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. руб. Труженики тыла, вдовы ветеранов и инвалидов получат по 5 тыс. руб.

«Традиционно Адыгейский республиканский общественный благотворительный фонд имени Х.М. Совмена выделил 5 млн рублей на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты будут направлены 99 участникам войны.

Средства будут перечислены в соответствии с данными базы данных Министерства труда и социального развития Республики Адыгея. Заявки для получения денег подавать не требуется.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...