На выплаты ветеранам Адыгеи в преддверии 9 Мая направят 11,5 млн рублей

Ветераны Великой Отечественной Войны в Адыгее получат денежные выплаты в размере от 5 до 50 тыс. руб. к празднованию Дня Победы в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. На данные цели из республиканского бюджета выделено 11,5 млн руб.

В число получателей материальных средств входят 1300 человек. Инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. руб. Труженики тыла, вдовы ветеранов и инвалидов получат по 5 тыс. руб.

«Традиционно Адыгейский республиканский общественный благотворительный фонд имени Х.М. Совмена выделил 5 млн рублей на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты будут направлены 99 участникам войны.

Средства будут перечислены в соответствии с данными базы данных Министерства труда и социального развития Республики Адыгея. Заявки для получения денег подавать не требуется.

Анастасия Назарова