Дебиторку «Санги Стиль» на 325 млн рублей оценили с дисконтом в 98%

Долговые требования ООО «Фирма "Санги Стиль"» (управляло крупной федеральной сетью магазинов парфюмерии, косметики и бытовой химии) номинальной стоимостью 325,7 млн руб. оценили с дисконтом в 97,8%. Рыночная цена дебиторской задолженности составила 7,1 млн руб. Речь идет о требованиях общества к учредителю Дмитрию Щербакову (125,2 млн руб.) и Марии Червенковой (200,4 млн руб.). Сведения об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KUBNEWS.RU Фото: KUBNEWS.RU

В отчете оценщика указано, что оба дебитора находятся в процессе банкротства, таким образом, «вероятность получения дебиторской задолженности — низкая».

В 2015 году дрогери-сеть «Санги Стиль» насчитывала 980 магазинов и была основным конкурентом «Магнит Косметик», у которого на тот момент было 1163 магазина.

Два года назад общество признали банкротом по иску Сбербанка. Задолженность «Санги Стиль» перед кредиторами составила 3,5 млрд руб.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Фирма "Санги Стиль"» зарегистрировано в Краснодаре в 1995 году. Компания учреждена Дмитрием Щербаковым. Основной вид деятельности — розничная торговля косметическими товарами и бытовой химией. В 2015 году выручка компании составила более 11 млрд руб., в последующие два года выручка сократилась до 8–9 млрд руб. Чистая прибыль составляла 100–120 млн руб. В 2018 году при выручке в 6 млрд руб. общество получило чистый убыток в размере 189 млн руб.

Банкротом также признали дочернюю компанию ООО «Фирма "Санги Стиль"» — ООО «Русский стиль-97». В 2016 году должник заключил со Сбербанком договор об открытии кредитной линии на 433 млн руб. для пополнения оборотных средств сроком до ноября 2018 года. Но выплатить кредит не смог. Бенефициара компании Дмитрия Щербакова привлекли к субсидиарной ответственности. В материалах дела отмечено, что 1 июля 2018 года между ООО «Русский стиль-97» и Дмитрием Щербаковым был заключен договор, согласно которому господин Щербаков занял у собственной фирмы 219 млн руб. сроком на три месяца под 4,83% годовых. 1 октября 2018 года, когда подошел срок возврата долга, Дмитрий Щербаков, являясь единственным участником ООО «Русский стиль-97», подсчитал, что размер положенных ему дивидендов за предыдущие четыре года составляет 253,4 млн руб. Далее господин Щербаков заключил с обществом соглашение о зачете по договору займа, сняв с себя таким образом обязательства по возврату долга.

Наталья Решетняк

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