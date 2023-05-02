Ветер и до +26°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе ожидается ветреная погода, а местами пройдут дожди. При этом, как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночь на 3 мая столбик термометра окажется в пределах 8-13°С, днем —21-26°С. В северных районах температура воздуха достигнет 17-21°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

4 мая, в четверг, столбик термометра ночью окажется в пределах 6-11°С, днем — 19-24°С. В ночные часы 5 мая температура воздуха опустится до 3-9°С, а днем повысится до 17-22°С.

По предварительному прогнозу, 6 мая, в субботу, ожидается ветреная и дождливая погода. При этом температурный фон существенно не изменится. С 7 мая прогнозируется похолодание.