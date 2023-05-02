Директора стоматологии в Нижнем Новгороде обвинили в мошенничестве на 10 млн рублей

В суд передано уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора стоматологической клиники «Альфа Дент» на улице Минина в Нижнем Новгороде. По версии следствия, она обманула 48 пациентов на 10 млн руб.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в 2019-2020 годах клиентам этой клиники включали в договоры платные услуги, которые на самом деле не оказывались. Мошенничеством, по версии следствия, занималась именно директор клиники, остальные сотрудники не знали об этом.

Для возмещения ущерба было арестовано имущество клиники общей стоимостью 3,6 млн руб.

Если вина директора будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Еремина