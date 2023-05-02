Суд отказал Росимуществу в иске к Арзамасскому машзаводу на 70 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск управления Росимущества к Арзамасскому машиностроительному заводу (ПАО «АМЗ»). Истец требовал с оборонного предприятия 70,1 млн руб. неосновательного обогащения за пользование детским лагерем «Мальчиш», следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что земельные участки и здания лагеря в селе Криуша числились на балансе АМЗ и не подлежали приватизации. В 2014 году лагерь прекратил свою деятельность, о чем завод уведомил Росимущество, решив передать комплекс зданий муниципалитету. Однако из-за нехватки финансирования на регистрацию прав собственности Российской Федерации для оформления имущество осталось на балансе завода, а Росимущество насчитало ответчику исковую сумму.

Суд решил, что Росимущество уклоняется от полномочий собственника лагеря, а сам факт использования лагеря не доказан. «При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения требования истца о взыскании неосновательного обогащения», — сказано в решении.

Владимир Зубарев