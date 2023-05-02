За неделю мошенники похитили у тюменцев 22,5 млн рублей

За неделю телефонные и интернет-мошенники похитили у 84 жителей Тюменской области 22,5 млн рублей, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, с 24 по 30 апреля самое большое хищение составило 1,9 млн руб. Злоумышленники связываются с людьми через мессенджеры или по мобильному телефону. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они пытаются оформить кредит на имя потерпевшего.

Напомним, чаще всего мошенники говорят абоненту, что на его имя неизвестные берут кредит. За год лжесиловики похитили у жителей Свердловской области 137 млн руб.

Полина Хабарова

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