Жители Красноармейского района украли с промпредприятия сейф с 10 млн рублей

Два жителя Красноармейского района украли с промпредприятия в станице Петровской сейф, в котором находилось 10 млн руб. Подозреваемых в краже задержали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

48- и 50-летний мужчины проникли в административное здание промпредприятия. Они украли металлический сейф и вскрыли его недалеко от места преступления. Они забрали деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 10 лишения свободы. На период предварительного следствия их заключили под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают другие факты противоправной деятельности подозреваемых.

Татьяна Ручкина

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