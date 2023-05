Зарубежные СМИ: Что ждет банковский рынок США?

Акции очередного американского банка стремительно падают, речь идет о региональном Valley National Bancorp. Это один из крупнейших коммерческих банков США со штаб-квартирой в Нью-Джерси и более чем двумя сотнями филиалов в разных городах. Его акции 1 мая рухнули примерно на 20%. Ранее американские власти предотвратили крах другой кредитной организации First Republic Bank, его купил JP Morgan. Зарубежные СМИ расходятся в оценках текущего кризиса в сфере и пытаются предсказать его исход. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott, Reuters Фото: Loren Elliott, Reuters

«У организации First Republic Bank была непобедимая стратегия, пока она не сломалась»,— с таким заголовком вышла The Wall Street Journal. Банк делал ставку на богатых клиентов, и во время волны мартовских банкротств топ-менеджеры First Republic были уверены в способности пережить этот кризис. Вероятно, они недооценили последствия быстрых повышений процентных ставок, всего за несколько дней организация потеряла более половины депозитов.

Хотя мало кто мог предсказать скорость и масштабы мартовского бегства из банков, пишет Financial Times. В обычных условиях лидеру сферы — JP Morgan — было бы запрещено покупать First Republic Bank по соображениям конкуренции. Сделка, в результате которой организация будет владеть более чем 10% депозитов в США, не могла быть одобрена. А JP Morgan и без того превысил этот порог. Но по другим правилам регуляторы США были обязаны продать банк стороне, сделавшей лучшее предложение.

И эта сделка должна успокоить бурлящий почти два месяца банковский сектор. По крайней мере, так ответили The New York Times в JP Morgan. Так что эта фаза кризиса закончилась, пишет газета.

Тем не менее опрошенные Financial Times инвесторы с этим мнением не согласны и предсказывают череду афтершоков. И даже если острая фаза кризиса пройдена, кредитные организации будут вынуждены соблюдать более жесткие правила, что серьезно ограничит их возможности, заключает газета

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".