Мэр Ярославля потребовал убрать с остановок ларьки с запрещенными товарами

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о необходимости расторжения договоров по торгово-остановочным павильонам, владельцы которых торговали запрещенными товарами. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ранее в мэрии расторгали договоры по размещению торгово-остановочных комплексов в случае, если собственники ларьков не осуществляли уборку территории. Теперь ларьки с остановок будут убирать в случае установления фактов несанкционированной торговли.

«Есть нарушения по торгово-остановочным павильонам. Зафиксированы факты, где есть несанкционированная торговля. Они единичные, но есть. Вместе с органами полиции необходимы решения по расторжению договорных отношений. И дальнейшему освобождению территории от несанкционированной торговли запрещенными товарами»,— заявил Артем Молчанов.

Заместитель мэра Елена Гудкевич заметила, что соответствующие поручения по расторжению уже даны. Со своей стороны мэрия готова вести замену остановочных павильонов.

«Мы проговорили задачу по ревизии остановок. Мы сверили общий свод-реестр остановок. У нас есть понимание, где муниципальные остановки и задача по приведению их в порядок. Работа уже началась по муниципальным остановкам. У нас появляются новые остановки, замена происходит. Реакция пассажиров очень положительная»,— отметил мэр Ярославля.

Андрей Иванов