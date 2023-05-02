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Коммерсантъ FM
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На дорожку

Образы Met Gala 2023

Сегодня ночью в нью-йоркском музее «Метрополитен» состоялся ежегодный бал Института искусства костюма Met Gala. По традиции, само мероприятие осталось закрытым, однако главным событием стала красная дорожка и образы приглашенных гостей. В этом году Met Gala посвящен творчеству дизайнера Карла Лагерфельда. Певица Doja Cat появилась в образе кошки Лагерфельда по кличке Шупетт, а Джаред Лето решил не мелочиться и просто пришел в огромном ростовом костюме кота. Самые яркие наряды вечера — в галерее Коммерсантъ-Стиль.

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Джаред Лето

Джаред Лето

Фото: East News

Марго Робби в Chanel

Марго Робби в Chanel

Фото: John Shearer / WireImage

Доджа Кэт в образе Шупетт, кошки Карла Лагерфельда

Доджа Кэт в образе Шупетт, кошки Карла Лагерфельда

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Джессика Честейн в Gucci

Джессика Честейн в Gucci

Фото: John Shearer / WireImage

Энн Хэтэуэй в Atelier Versace

Энн Хэтэуэй в Atelier Versace

Фото: East News

Дженна Ортега в Thom Browne

Дженна Ортега в Thom Browne

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Педро Паскаль в Valentino

Педро Паскаль в Valentino

Фото: John Shearer / WireImage

Сальма Хайек в Gucci

Сальма Хайек в Gucci

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

A$AP Rocky в Gucci и Рианна в Valentino

A$AP Rocky в Gucci и Рианна в Valentino

Фото: John Shearer / WireImage

Кристен Стюарт в Chanel

Кристен Стюарт в Chanel

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto

Фото: East News

Наоми Кэмпбелл в Chanel

Наоми Кэмпбелл в Chanel

Фото: John Shearer / WireImage

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Dior

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Dior

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Тайка Вайтити и Рита Ора в Prabal Gurung

Тайка Вайтити и Рита Ора в Prabal Gurung

Фото: East News

Николь Кидман в Chanel

Николь Кидман в Chanel

Фото: East News

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren

Фото: East News

Эмили Ратаковски в Tory Burch

Эмили Ратаковски в Tory Burch

Фото: East News

Дуа Липа в Chanel

Дуа Липа в Chanel

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Эмили Блант в Michael Kors

Эмили Блант в Michael Kors

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Билли Айлиш в Simone Rocha

Билли Айлиш в Simone Rocha

Фото: John Shearer / WireImage

Флоренс Пью в Valentino

Флоренс Пью в Valentino

Фото: East News

Керри Вашингтон в Michael Kors

Керри Вашингтон в Michael Kors

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Миранда Керр в Dior Haute Couture

Миранда Керр в Dior Haute Couture

Фото: Christopher Polk / WWD / Getty Images

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Джаред Лето

Фото: East News

Марго Робби в Chanel

Фото: John Shearer / WireImage

Доджа Кэт в образе Шупетт, кошки Карла Лагерфельда

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Джессика Честейн в Gucci

Фото: John Shearer / WireImage

Энн Хэтэуэй в Atelier Versace

Фото: East News

Дженна Ортега в Thom Browne

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Педро Паскаль в Valentino

Фото: John Shearer / WireImage

Сальма Хайек в Gucci

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

A$AP Rocky в Gucci и Рианна в Valentino

Фото: John Shearer / WireImage

Кристен Стюарт в Chanel

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Ирина Шейк в Yohji Yamamoto

Фото: East News

Наоми Кэмпбелл в Chanel

Фото: John Shearer / WireImage

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Dior

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Тайка Вайтити и Рита Ора в Prabal Gurung

Фото: East News

Николь Кидман в Chanel

Фото: East News

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren

Фото: East News

Эмили Ратаковски в Tory Burch

Фото: East News

Дуа Липа в Chanel

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Эмили Блант в Michael Kors

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Билли Айлиш в Simone Rocha

Фото: John Shearer / WireImage

Флоренс Пью в Valentino

Фото: East News

Керри Вашингтон в Michael Kors

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Миранда Керр в Dior Haute Couture

Фото: Christopher Polk / WWD / Getty Images

Илья Петрук

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