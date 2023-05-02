На дорожку

Сегодня ночью в нью-йоркском музее «Метрополитен» состоялся ежегодный бал Института искусства костюма Met Gala. По традиции, само мероприятие осталось закрытым, однако главным событием стала красная дорожка и образы приглашенных гостей. В этом году Met Gala посвящен творчеству дизайнера Карла Лагерфельда. Певица Doja Cat появилась в образе кошки Лагерфельда по кличке Шупетт, а Джаред Лето решил не мелочиться и просто пришел в огромном ростовом костюме кота. Самые яркие наряды вечера — в галерее Коммерсантъ-Стиль.
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