На дорожку

Сегодня ночью в нью-йоркском музее «Метрополитен» состоялся ежегодный бал Института искусства костюма Met Gala. По традиции, само мероприятие осталось закрытым, однако главным событием стала красная дорожка и образы приглашенных гостей. В этом году Met Gala посвящен творчеству дизайнера Карла Лагерфельда. Певица Doja Cat появилась в образе кошки Лагерфельда по кличке Шупетт, а Джаред Лето решил не мелочиться и просто пришел в огромном ростовом костюме кота. Самые яркие наряды вечера — в галерее Коммерсантъ-Стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джаред Лето Фото: East News Марго Робби в Chanel Фото: John Shearer / WireImage Доджа Кэт в образе Шупетт, кошки Карла Лагерфельда Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Джессика Честейн в Gucci Фото: John Shearer / WireImage Энн Хэтэуэй в Atelier Versace Фото: East News Дженна Ортега в Thom Browne Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Педро Паскаль в Valentino Фото: John Shearer / WireImage Сальма Хайек в Gucci Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic A$AP Rocky в Gucci и Рианна в Valentino Фото: John Shearer / WireImage Кристен Стюарт в Chanel Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Ирина Шейк в Yohji Yamamoto Фото: East News Наоми Кэмпбелл в Chanel Фото: John Shearer / WireImage Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Dior Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Тайка Вайтити и Рита Ора в Prabal Gurung Фото: East News Николь Кидман в Chanel Фото: East News Дженнифер Лопес в Ralph Lauren Фото: East News Эмили Ратаковски в Tory Burch Фото: East News Дуа Липа в Chanel Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Эмили Блант в Michael Kors Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Билли Айлиш в Simone Rocha Фото: John Shearer / WireImage Флоренс Пью в Valentino Фото: East News Керри Вашингтон в Michael Kors Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Миранда Керр в Dior Haute Couture Фото: Christopher Polk / WWD / Getty Images Следующая фотография 1 / 23 Джаред Лето Фото: East News Марго Робби в Chanel Фото: John Shearer / WireImage Доджа Кэт в образе Шупетт, кошки Карла Лагерфельда Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Джессика Честейн в Gucci Фото: John Shearer / WireImage Энн Хэтэуэй в Atelier Versace Фото: East News Дженна Ортега в Thom Browne Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Педро Паскаль в Valentino Фото: John Shearer / WireImage Сальма Хайек в Gucci Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic A$AP Rocky в Gucci и Рианна в Valentino Фото: John Shearer / WireImage Кристен Стюарт в Chanel Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Ирина Шейк в Yohji Yamamoto Фото: East News Наоми Кэмпбелл в Chanel Фото: John Shearer / WireImage Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон в Dior Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Тайка Вайтити и Рита Ора в Prabal Gurung Фото: East News Николь Кидман в Chanel Фото: East News Дженнифер Лопес в Ralph Lauren Фото: East News Эмили Ратаковски в Tory Burch Фото: East News Дуа Липа в Chanel Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Эмили Блант в Michael Kors Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Билли Айлиш в Simone Rocha Фото: John Shearer / WireImage Флоренс Пью в Valentino Фото: East News Керри Вашингтон в Michael Kors Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Миранда Керр в Dior Haute Couture Фото: Christopher Polk / WWD / Getty Images

Илья Петрук