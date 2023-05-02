В 2023 году банковские сбережения жителей Кубани превысили 1 трлн рублей

Объем привлеченных банками средств населения Краснодарского края увеличился на 13% по сравнению с показателями 2022 года. На начало марта 2023 года он составил 1 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

В свою очередь жители Ростовской области хранят на счетах в банках 700 млрд руб., что на 18,6% больше показателей 2023 года. По данным Южного ГУ Банка России, банковские сбережения населения ЮФО к началу марта выросли на 15,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Они достигли 2,3 трлн руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram