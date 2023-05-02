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Сеансы с психологом и покупку квартиры жители Удмуртии считают нерациональной тратой

Покупку брендовых вещей 73% опрошенных жителей Удмуртии считают нерациональной тратой, сообщает пресс-служба hh.ru. Еще 61% респондентов считают бесполезной тратой денег питание в ресторанах и кафе.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, по 50% опрошенных жителей назвали нерациональными тратами сеансы с психологом и beauty и SPA-услуги. Свадебное путешествие считают не нужными 42% жителей Удмуртии, постоянные походы в кино и театр — 39%, еженедельные походы по магазинам — 33%, покупку новой машины — 17%, постоянные поездки по России и другим странам — 28%.

Отмечается, что порядка 3% опрошенных жителей Удмуртии считают нерациональной тратой покупку квартиры.

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