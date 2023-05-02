В Адыгее выделили 11,5 млн рублей на выплаты ветеранам войны к 9 мая

Из бюджета Адыгеи выделили 11,5 млн руб. на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Деньги получат около 1,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В том числе по 50 тыс. руб. получат 99 человек. Это инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Еще по 50 тыс. руб. каждому из них направят из Адыгейского республиканского общественного благотворительного фонда. Труженики тыла в годы войны, вдовы инвалидов и участников ВОВ получат по 5 тыс. руб.

Для получения выплат подавать заявки не нужно. Центр труда и соцзащиты населения перечислит их на основании актуализированных сведений на лицевые счета участников ВОВ или через отделения «Почты России». Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил доставить все единовременные выплаты в ближайшее время.

Татьяна Ручкина

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