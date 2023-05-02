HeadHunter: у нижегородских работодателей вырос интерес к соискателям старше 50 лет

Работодатели в Нижегородской области стали больше интересоваться соискателями старше 50 лет. В марте компании направили таким кандидатам 8,6 тыс. приглашений – это в 1,5 раза больше по сравнению с мартом 2022 года, подсчитали аналитики Head Hunter. Соискатели в возрасте 40-50 лет получили 28,3 тыс. приглашений (+66%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом на соискателей старше 50 лет в Нижегородской области пришлось 4% отправленных в марте приглашений, в возрасте 40-50 лет — 13%. Чаще всего работодатели звали на собеседования специалистов в возрасте от 19 до 30 лет, на них пришлась половина приглашений. Еще треть приглашений получили соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет.

Возросший интерес работодателей к соискателям более старшего возраста в HH.ru связали с вымыванием с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции, а также высоким спросом на персонал и общим дефицитом кадров. «По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет»,— сказала руководитель пресс-службы Head Hunter в Поволжье Анна Буслова.

Анастасия Еремина