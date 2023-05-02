Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, почему IT-гигант решил создать такой сервис для бизнеса и как он работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Microsoft Фото: Microsoft

Microsoft запустила систему платежей в Microsoft Teams. Теперь малый и средний бизнес сможет принимать оплату прямо на встречах, занятиях, персональных сессиях, вебинарах и так далее. Пока сервис работает в предварительной публичной версии приложения для пользователей из США и Канады, сообщает The Verge.

Реализовать нововведение Microsoft помогают сразу три партнера: американские платежные гиганты PayPal и Stripe, а также один из крупнейших регистраторов доменных имен GoDaddy. Инструмент, который этот квартет разработал, предоставляется бизнес-юзерам Teams бесплатно.

В новом приложении клиенты могут рассчитываться за услуги прямо во время онлайн-встреч. А ее организатору не требуется тратить ресурсы на сверку оплат. Приложение само отслеживает полученные деньги или задолженность. Расчеты через Stripe и PayPal уже функционируют. Поддержка платежей через GoDaddy должна заработать в ближайшее время, заверяют представители редмонтовской команды.

По словам генерального менеджера Microsoft 365 Бренны Робинсон, пандемия заметно повлияла на виртуализацию малого и среднего бизнеса. Теперь это не просто магазинчики на углу, а технологически подкованные компании в онлайн-среде. Их запрос на соответствующие платежные инструменты во многом и продиктовал разработку нового сервиса.

Кроме текущих вебинаров с большим количеством участников, онлайн-уроков или нетворкинга топ-менеджер Microsoft сообщила о потенциальной поддержке систем подписок для регулярных сеансов — даже в формате один на один.