Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:33

Пермский застройщик вышел в плюс по итогам 2022 года

Региональная структура федерального девелопера – АО СЗ «Кортрос-Пермь» отчиталась о финансовых итогах за минувший год. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2022 год составила 178,4 млн руб. – это на 35,1% меньше, чем в 2021 году (274,6 млн руб.). Также СЗ «Кортрос-Пермь» выбралось из убытков – по итогам 2022 года компания получила 7 млн руб. чистой прибыли против 356,1 млн руб. убытка годом ранее.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В строительстве существуют свои особенности бухгалтерского учета, связанные, в том числе, с работой эскроу-счетов. Сдача объектов ведет к показателям прибыли, что мы и видим на примере «Кортрос-Пермь», - обратил внимание гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. В 2022 году компания сдала I очередь Семейного квартала iLove, в этом году к сдаче готовятся II очередь и первый этап III очереди iLove с детским садом. По словам собеседника, сдача перечисленных жилых домов и детсада приведут к улучшению финансовых показателей компании. «Ситуация 2021 года носила, прежде всего, технический характер, когда мы заходили на большой проект и были обязаны одномоментно зарезервировать большие суммы. Она характера для всех крупных девелоперов на старте проекта», - добавил Анатолий Маховиков, комментируя получение убытка СЗ «Кортрос-Пермь» в 2021 году.

АО СЗ «Кортрос-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте психбольницы по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города в Тополевом переулке, 5. Сейчас компания возводит жилой квартал «iLove» возле ДКЖ, в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. В 2022 году «Кортрос-Пермь» также приобрела земельный участок площадью 2,8 га по ул. Барамзиной, 10, где тоже возведут жилой комплекс.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...