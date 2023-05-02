Пермский застройщик вышел в плюс по итогам 2022 года

Региональная структура федерального девелопера – АО СЗ «Кортрос-Пермь» отчиталась о финансовых итогах за минувший год. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2022 год составила 178,4 млн руб. – это на 35,1% меньше, чем в 2021 году (274,6 млн руб.). Также СЗ «Кортрос-Пермь» выбралось из убытков – по итогам 2022 года компания получила 7 млн руб. чистой прибыли против 356,1 млн руб. убытка годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В строительстве существуют свои особенности бухгалтерского учета, связанные, в том числе, с работой эскроу-счетов. Сдача объектов ведет к показателям прибыли, что мы и видим на примере «Кортрос-Пермь», - обратил внимание гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. В 2022 году компания сдала I очередь Семейного квартала iLove, в этом году к сдаче готовятся II очередь и первый этап III очереди iLove с детским садом. По словам собеседника, сдача перечисленных жилых домов и детсада приведут к улучшению финансовых показателей компании. «Ситуация 2021 года носила, прежде всего, технический характер, когда мы заходили на большой проект и были обязаны одномоментно зарезервировать большие суммы. Она характера для всех крупных девелоперов на старте проекта», - добавил Анатолий Маховиков, комментируя получение убытка СЗ «Кортрос-Пермь» в 2021 году.

АО СЗ «Кортрос-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «Кортрос». Среди знаковых объектов «Кортроса» в Перми — ЖК «Гулливер» на месте психбольницы по ул. Революции, ЖК «Астра» в историческом центре города в Тополевом переулке, 5. Сейчас компания возводит жилой квартал «iLove» возле ДКЖ, в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. В 2022 году «Кортрос-Пермь» также приобрела земельный участок площадью 2,8 га по ул. Барамзиной, 10, где тоже возведут жилой комплекс.