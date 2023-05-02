Экс-главу муниципалитета в Удмуртии будут судить за служебный подлог

В столице Удмуртии перед судом предстанет 59-летний бывший глава муниципального образования в Кезском районе. Его обвиняют в служебного подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по данным следствия, мужчина вносил в официальные документы ложные сведения о том, что местный житель выполнял функции водителя. Речь идет о распоряжении о приеме на работу, трудовом договоре и табеле учета использования рабочего времени.

В рамках расследования осмотрено место происшествия и документы, а также проведена очная ставка. На имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело передано в суд.