В Ставрополе 2 мая ограничат движение в центре города из-за репетиции парада Победы

С 19:30 до 00:00 часов 2 мая в Ставрополе будет действовать ограничение движения в центре города в связи с проведением репетиции парада Победы, информирует Госавтоинспекция региона.

Ограничение будет действовать на ул. Дзержинского, ул. М. Морозова, ул. Маршала Жукова, ул. Советской, ул. Булкина, пр. Октябрьской Революции, ул. Артема, пр. К. Маркса, ул. Суворова, ул. Р. Люксембург, ул. Кавалерийской, ул. Пушкина, ул. Ленина.

Объезд данных участков возможен через ул. Мира, ул. Голенева, ул. Маяковского, ул. Л. Толстого, ул. Комсомольской.

Анастасия Назарова