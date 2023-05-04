Свердловские власти по решению суда выставили на торги недострой на Эльмаше

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги недостроенное здание на Эльмаше по ул. Краснофлотцев, 67. Недострой свердловские власти продают по решению Арбитражного суда Свердловской области.

Еще в конце 2021 года суд постановил изъять у компании «Мегаз» объект незавершенного строительства. Как следует из материалов суда, земельный участок, где находится недострой был предоставлен компании для того, чтобы она завершила строительство, но этого сделано не было. Степень готовности объекта составляла 41%. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания занимается покупкой и продажей недвижимости, ей владеют Александр Крупин и Дмитрий Перевалов.

Торги пройдут 18 мая, начальная цена составляет 10,9 млн руб. Отметим, что напротив недостроенного здания ведет строительство нового ЖК компания «Атомстройкомплекс».

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