На Кубани выявили 40 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре обнаружили 12 заболевших, в Курганинском районе — пять, в Ейском, Староминском и Тбилисском — по три. Еще по два зараженных зарегистрировали в Сочи и Новороссийске, Новокубанском и Тихорецком районах. По одному положительному анализу выявили в Анапе, Динском, Кавказском, Лабинском, Северском и Темрюкском районах.

На амбулаторном лечении находятся 502 человека, в стационарах — 185. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 361 658 случаев. Из них с выздоровлением выписали 349 780 человек, скончались — 11 191.

Татьяна Ручкина

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