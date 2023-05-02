Житель Краснодара выпал из окна многоэтажки и погиб

В Краснодаре 1 мая около 22 часов мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Следователи проводят проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Информация о трагедии появилась в соцсетях. Сообщается, что она произошла в многоэтажке на улице Линейной, 21. Местные жители отметили, что на место прибыла бригада скорой помощи, которая зафиксировала смерть человека.

«Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и соседи, будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение»,— сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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