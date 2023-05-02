Роковая Аврора

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как русский предприниматель Павел Демидов одаривал жену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карл Брюллов Фото: Карл Брюллов

И вновь Санкт-Петербург сегодня, к особняку Павла Демидова на Большой Морской улице. Хотя правильнее будет назвать его домом Авроры Шернваль — купчую на него именно ей вручил Демидов в день их свадьбы. Он так старался произвести впечатление, что уговорил своего друга архитектора Огюста Монферрана руководить строительными работами. Тот согласился, несмотря на то, что был занят возведением Исаакиевского собора.

Дом получился роскошным: атланты, кариатиды, малахитовый зал — все к ногам женщины, в которую Демидов был страстно влюблен. И даже алмаз «Санси», известный на весь мир, тоже ей. Забегая вперед, расскажу, что, когда она впервые его надела, был бал, она танцевала. Так вот, чтобы не обронить уникальную драгоценность, она отдала алмаз кавалеру, а тот положил его в карман мундира. После танца оба о нем забыли. Наутро кавалер вспомнил, да горничная уже отдала мундир прачке почистить. Там стекляшку увидели дети. В результате седьмым по величине алмазом мира на улице в пыли забавлялась детвора. Но, слава богу, он нашелся.

Аврора Шернваль… «Кто видел раз небесный сон,/ Тому земные грезы грубы,/ — И на смерть роком обречен/ Поцеловавший эти губы». С ее именем связано много легенд. По одной из них, революционный крейсер «Аврора», роковым образом изменивший ход истории, назван так в честь отслужившего свой век одноименного фрегата. А вот фрегат, в свою очередь, не в честь богини утренней зари, а в честь совершенно конкретной женщины — Авроры Шернваль.

Ее действительно называли «роковой Авророй». Все женихи ее и мужья умерли раньше нее, в том числе и Демидов. Аврора прожила долгую жизнь. Алмаз «Санси» продала в счет оплаты миллионных долгов своего сына. Но вот удивительно: из Питера драгоценность так и не уехала. Если же возвращаться к особняку, один из атлантов дома, по левую сторону балкона, странным образом похож на князя Демидова, а женская фигура рядом — на прекрасную Аврору. В руке она сжимает тот самый «Санси», только из мрамора, конечно. Невероятно, но факт.