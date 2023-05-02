На Алтае осудили участников преступного сообщества наркоторговцев

В Республике Алтай вынесли приговор по делу криминальной организации, занимавшейся сбытом наркотиков. Семи ее участникам суд назначил от 3,5 до 12 лет лишения свободы, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Общий срок наказания участникам группировки составил почти 58 лет.

По информации республиканской прокуратуры, в суде установлено, что в 2020 году неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало преступное сообщество для сбыта наркотиков через интернет. Помимо него в организацию вошли еще семь человек (трое женщин и четверо мужчин), которые выполняли функции операторов, курьеров и сбытчиков наркотиков. Общение между участниками осуществлялось посредством интернет-мессенджеров.

Обвиняемые, по данным СКР, доставляли оптовые партии наркотиков с территории Алтайского края в республику Алтай, где они фасовались на мелкие партии и распространялись среди потребителей. В 2021 году криминальную организацию выявили силовики, из незаконного оборота они изъяли

более 350 г «синтетики».

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Илья Николаев