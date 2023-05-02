В Ростове начались основные работы по строительству Западной хорды

Строители начали работы по прокладке участка Западной хорды протяженностью 4,7 км от трассы «Ростов-Таганрог», сообщает министерство транспорта Ростовской области.

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«Здесь построят эстакады, развязки и организуют четырёхполосное движение. На магистрали установят дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесут линейную и площадную разметку»,— пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, работы по строительству Западной хорды стартовали в ноябре прошлого года. Тогда подрядчики проводили подготовку: перенос коммуникаций, расчистку территорий под строительство. Сам проект предполагает два этапа реализации с 2022 по 2025 годы.

Западная хорда станет заключительным этапом Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км.

Анастасия Назарова