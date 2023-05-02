На Кубани в 2022 году в три раза выросли онлайн-продажи ювелирных изделий и часов

В Краснодарском крае по итогам 2022 года втрое увеличились онлайн-продажи ювелирных изделий и часов, а также инструментов и садовой техники, сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли.

Несмотря на общий спад потребительского спроса на протяжении 2022 года, онлайн-продажи продолжили расти в большинстве категорий товаров. Оборот зоомагазинов увеличился вдвое, мебели и товаров для дома – в 1,5 раза. А такие крупные сегменты, как техника, одежда и обувь показали прирост на 13% и 35,2% соответственно, сообщается в докладе Банка России «Региональная экономика».

Напомним, рынок ювелирной розницы Краснодарского края уже в первом квартале 2022 года вырос на 10% и достиг 3,05 млрд руб., несмотря на снижение числа покупок на 4%, писал ранее «Ъ-Кубань». Средний чек покупки ювелирных изделий на Кубани вырос на 15% по сравнению с началом 2021-го и составил 6083 руб.

Традиционно ювелирный рынок Краснодарского края на фоне других регионов более активный благодаря курортам. Сочи конкурирует по темпам роста с Москвой и Санкт-Петербургом и лидирует среди крупных городов, включая миллионники.

Андрей Пугачев

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