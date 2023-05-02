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На строительство лыжероллерной трассы в Дзержинске выделено 50 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство лыжероллерной трассы в лесу севернее дома №17 на бульваре Космонавтов в Дзержинске. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 50,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило дзержинское казенное учреждение «Строитель». По плану спортивная площадка протяженностью 2,1 км и шириной 5 м разместится на территории площадью более 7 га. До 31 августа 2023 года подрядчик должен уложить на участке асфальтобетонное покрытие, установить системы видеонаблюдения и освещения и устроить проезд к трассе с улицы Патоличева.

Подача заявок открыта до 15 мая, подрядчика выберут 18 мая.

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