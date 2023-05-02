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Коммерсантъ FM
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RT сообщил подробности первого дела о ЛГБТ-пропаганде на Дальнем Востоке

Суд на Камчатке признал виновным в пропаганде ЛГБТ-отношений гражданина Германии Александра Даниэля Рота, он оказался первым осужденным по данной статье на Дальнем Востоке. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило RT в своем Telegram-канале. Осужденный приговорен к штрафу в 150 тыс. руб., из РФ его депортируют.

По информации агентства, осужденному 40 лет, он работает в министерстве образования немецкой земли Баден-Вюртемберг, является координатором программы по немецкому языку, преподает в школе при Генконсульстве Германии в Екатеринбурге. Как сообщается, фигурант не скрывал нетрадиционную ориентацию, и признал в суде, что в конце марта в отеле «Голубая лагуна» на Камчатке пропагандировал 25-летнему жителю Петропавловска-Камчатского ЛГБТ-отношения.

По данным местных СМИ, решение по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ) вынес Елизовский районный суд еще 7 апреля. Осужденного гражданина Германии отправили в Москву, оттуда его должны депортировать.

 Эрнест Филипповский, Хабаровск

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