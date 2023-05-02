Первомайская жара в Самарской области побила температурный рекорд

В понедельник, 1 мая, на семи метеостанциях Самарской области были зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жарче всего было в Тольятти, где воздух прогрелся до +31,3°С, что на 4°С выше предыдущего рекорда для этого дня, зафиксированного в 1970 году. В Кинель-Черкассах 1 мая столбик термометра поднялся до +31,2°С. В этом райцентре температурный максимум зарегистрирован второй день подряд. В Самаре воздух прогрелся до +30,2°С, на 0,1°С перекрыв рекорд 73-летней давности.

Температурные рекорды также зафиксированы в Клявлино, Челно-Вершинах, Серноводске, а также на метеостанции Аглос в Волжском районе.

Андрей Сазонов