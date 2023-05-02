В Ульяновске помещен под домашний арест подозреваемый в распространении порно

В Ульяновске возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении и распространении в Интернете порнографических материалов с несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Его фигурантом стал 58-летний местный житель. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с августа 2021 года обвиняемый в своей квартире в доме по ул. Заречная Заволжского района скопировал в интернете порнографическое изображение несовершеннолетних. После этого он создал несколько аккаунтов в социальной сети и разослал материалы другому пользователю, выяснили силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Суд по ходатайству следователя заключил подозреваемого под домашний арест. Расследование продолжается. Проводятся судебные экспертизы.

Ранее в соседней с Ульяновской Самарской области местных жителей обвинили в похищении, разбое и надругательстве над девушкой. В числе прочего им вменили незаконные изготовление и оборот порнографии.

Георгий Портнов