Бастрыкин потребовал доложить о строительстве Дворца олимпийских видов спорта в Новороссийске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует проверку, организованную в связи с тем, что строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске не завершено. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Жители Новороссийска сообщили главе ведомства, что средства на строительство спортивного учреждения были выделены еще в 2009 году. При этом оно до сих пор не достроено. Из-за этого жители вынуждены возить детей на спортивные занятия в удаленные районы.

Они неоднократно обращались в компетентные органы, однако это не принесло результатов. После публикаций в СМИ и соцсетях СУ СКР по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку. Глава ведомства Андрей Маслов теперь должен будет доложить о ходе и результатах проверки.

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» находится в районе пляжа Алексино на участке площадью 2,65 га. Общая площадь застройки составляет 10,66 тыс. кв. м. Строить объект начали в 2010 году, тогда завершить работы планировалось к зимним Олимпийским играм в Сочи. Однако подрядчик построил здание из четырех блоков только наполовину.

В начале 2022 года мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о планах открыть Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» в 2024 году. Однако в июня финансирование достройки было временно приостановлено, однако по каким причинам тогда не сообщалось. В конце ноября были объявлены торги на строительство учреждения, начальная цена составляла 1,44 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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