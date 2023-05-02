В Кургане на ремонт участка шоссе Тюнина выделили 176 млн рублей

Объявлен аукцион на выполнение капремонта шоссе имени Тюнина на участке от строения 4/3 до здания 74/1 по улице Трактовая в Кургане. Начальная цена контракта составляет 176 млн руб. Прием заявок ведется до 16 мая, итоги подведут 19 мая, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком аукциона выступило муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана». По условиям контракта, подрядчику нужно будет отремонтировать дорогу на участке шоссе, а также установить автоматический пункт весового и габаритного контроля и средства автоматической фотовидеофиксации нарушении ПДД. Работы предстоит завершить до 30 ноября этого года.