Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане на ремонт участка шоссе Тюнина выделили 176 млн рублей

Объявлен аукцион на выполнение капремонта шоссе имени Тюнина на участке от строения 4/3 до здания 74/1 по улице Трактовая в Кургане. Начальная цена контракта составляет 176 млн руб. Прием заявок ведется до 16 мая, итоги подведут 19 мая, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком аукциона выступило муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана». По условиям контракта, подрядчику нужно будет отремонтировать дорогу на участке шоссе, а также установить автоматический пункт весового и габаритного контроля и средства автоматической фотовидеофиксации нарушении ПДД. Работы предстоит завершить до 30 ноября этого года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...