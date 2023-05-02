У пермской скорой помощи снизилось количество вызовов

Пермская станция скорой медицинской помощи в апреле выезжала по вызовам 35 478 раз, из них 5819 раз — на экстренные вызовы. В марте эти показатели составляли 36 846 и 5987 раз соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме в апреле составило 15,2 мин. Среднее время ожидания на ДТП — 11,2 мин. Количество выездов на травмы на улице и в общественных местах в апреле составило 1137. Врачами скорой помощи было госпитализировано 13 668 человек (13 991 в марте).