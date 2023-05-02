В Татарстане компанию оштрафовали за помощь в освобождении от призыва в армию

УФАС по Татарстану оштрафовало медицинско-правовую компанию из Омска, которая помогала в освобождении от призыва в армию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что помощь призывникам оказывалась на сайте «ПризываНет». Сотрудники компании разместили в сети рекламу, где предлагалась услуга законной помощи в освобождении от армии со ссылкой на то, что ею уже воспользовались порядка 80 тыс. человек. При этом в рекламе не указывалось, в чем заключается помощь и каким образом ее будут оказывать. В списке оказываемых услуг значился анализ личного дела призывника, доступ к которому по приказу Минобороны РФ должен быть ограничен, уточнили в ведомстве.

При этом в ФАС отметили, что юристы своей задачей обозначали защиту клиентов не от армии, а «от недобросовестных и равнодушных людей во врачебных и призывных комиссиях», ставя под сомнение профессионализм медицинских работников и призывной комиссии, нанося вред их репутации.

По данным антимонопольной службы, такая реклама считается противоречащей общественным интересам, принципам морали, подрывающей усилия, которые направлены на патриотическое воспитание жителей, так как оно значит, что в ходе обращения к рекламодателю гражданин получит возможность избежать призыва в армию.

В итоге медицинско-правовая компания была оштрафована на 100 тыс. руб. Данное решение ФАС поддержали Арбитражный суд Татарстан, апелляционная и кассационная судебные инстанции.

"Ъ-Казань"