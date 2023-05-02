Число выезжающих на заработки жителей Сибири в 2022 году уменьшилось на 3,5%

По итогам 2022 года доля жителей Сибири, выезжающих за пределы округа на заработки, уменьшилась на 3,5%. Всего в этот период выехало на поиски работы более 179 тыс. человек (2,2% от общего числа трудящихся в Сибири) в возрасте от 15 лет и старше.

В число регионов, где отмечен наибольший рост уехавших в поисках работы жителей вошли - Республика Алтай, в которой в прошлом году уехало на 38% больше работников, чем годом ранее, Республика Тыва (+30%), Хакасия (+17%) и Новосибирская область (+14%), подсчитали эксперты FinExpertiza.

Наименьшие темпы выезда работников в 2022 году зафиксированы в Красноярском крае (-19% к году ранее), Алтайском крае (-13%), Омской и Томской области (8% и 7% соответственно).

Въехали в Сибирь с целью трудоустройства в прошлом году на 8,5% больше мигрантов из числа россиян, чем годом ранее. Всего - 95,7 тыс. человек, что составляет примерно 1,2% от общего числа трудящихся в округе.

Выросло число приезжих трудовых мигрантов в 2022 году в Омской области (+61% за год), Иркутской области (+33%) и Республике Тыва (+7,4%). Сократилось число приезжих в Республике Алтай (-31%), Томской области (-26%), Республике Хакасия (-23%), а также Новосибирской области (-16%).

«Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо менее готовы к переездам. Чаще уезжают мужчины, чем женщины. Типичный портрет внутрироссийского трудового мигранта – специалист с высшим образованием или квалифицированный рабочий, проживающий в городе. В 2021 году на волне постковидного роста экономики межрегиональная трудовая миграция увеличилась. Однако в 2022 году уже на фоне снижения экономической активности количество работников, готовых уезжать из своего региона, сократилось с 4% до 3,7%. Ниже этот показатель был в 2015 году, во время валютного кризиса», - говорится в исследовании FinExpertiza.

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Лолита Белова