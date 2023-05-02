«Лучшее, что может сделать сейчас ЦБ, это — не делать резких движений»

Аналитик Марк Гойхман — о решении совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку



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28 апреля Совет директоров Центрального банка принял решение сохранить ключевую ставку 7,5%. На таком уровне регулятор сохранил ставку уже в пятый раз. За неделю до этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что для снижения ключевой ставки в стране должны снизиться проинфляционные риски. По новым оценкам ЦБ, в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%. Ситуация в российской экономике сейчас такова, что наиболее верным решением было именно сохранение существующей процентной ставки, а не ее понижение или повышение, считает кандидат экономических наук и финансовый аналитик Марк Гойхман:

— Ключевая ставка — это не просто процент, под который ЦБ РФ кредитует банки. В более широком смысле — это ориентир стоимости денег в экономике, от которой во многом зависит уровень цен, спрос на кредиты, товары, услуги для бизнеса и населения, рентабельность производства и инвестиций. Нынешняя ситуация в отечественной экономике сложилась таким образом, что накануне заседания совета директоров ЦБ подавляющее большинство аналитиков говорило о сохранении существующей ставки 7,5%, как единственно верном сценарии.

Дело в том, что основной фактор для решения регулятора — инфляция. Если она усиливается, то для ЦБ есть смысл поднимать ставку. В этом случае деньги и кредиты становятся более дорогими и менее доступными, их объем сжимается, ослабевает спрос. Однако усиления инфляции с начала 2023 года не наблюдается. Есть обратная тенденция. Например, в марте инфляция, по данным Росстата, понизилась до 3,51%, а по состоянию на 24 апреля — уже до 2,55%. Поэтому увеличивать ключевую ставку сейчас нецелесообразно. Ведь это неминуемо приведет к подорожанию заемных средств. А оборотной стороной удорожания кредитов становится то, что подрываются стимулы роста экономики, прибыльность компаний, возможности продажи и потребления товаров, экономического роста. Все это крайне нежелательно, особенно в условиях кризиса.

Однако рано говорить и о дальнейшем понижении ключевой ставки — процессе, который регулятор приостановил еще в сентябре 2022 года. Пока ослабление инфляции у нас слишком хрупкое, неустоявшееся. Есть факторы для возможного ее усиления. Так, сокращаются нефтегазовые доходы бюджета, увеличивается его дефицит. Возникает необходимость наращивать денежную массу, что приведет к росту цен. Далее с конца марта значительно повысились курсы валют к рублю, что ведет к удорожанию импортных товаров, материалов и комплектующих. В последние две недели заметно упали цены на нефть марки Brent — с $87 за баррель до $79. Это — фактор для возможного уменьшения денежных поступлений от экспорта, ослабления рубля. Высокими являются и инфляционные ожидания россиян.

Все это уже проявляется в текущей динамике цен. Так, с 18 апреля по 24 апреля 2023 года, по данным Росстата, среднесуточный прирост цен составил 0,013 п. п. против 0,012 п. п. в марте. Фактом является и то, что инфляция приостановила снижение и уже в ближайшей перспективе начнет усиливаться.

Таким образом, учитывая столь разнонаправленные факторы, лучшее, что может сделать сейчас ЦБ, это не делать резких движений, а выдерживать паузу, наблюдать за происходящим и оценивать ситуацию. И быть начеку. Если инфляция в стране начнет усиливаться, регулятору нужно будет действовать — увеличивать ставку до 8% или даже до 8,5%. Кстати, такой прогноз некоторые из моих коллег дают уже на июнь текущего года.

Лично я полагаю, что при негативном сценарии ставка может повыситься, но не так резко. Да и ЦБ на заседании 28 апреля обозначил в 2023 году предполагаемый верхний рубеж ставки 8,2%. Представители регулятора отметили, что на предстоящих заседаниях правления Банка России «будет рассмотрена необходимость повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». Плюсом в этой истории будет эффективное противостояние инфляции, минусом — вынужденное торможение экономики.

С другой стороны, в своем недавнем прогнозе Международный валютный фонд (МВФ) предположил, что в 2023 году ВВП России увеличится на 0,7%, а в 2024-м — на 13%. Для сравнения, Центробанк РФ был в аналогичном прогнозе более осторожным: рост ВВП на 1% в 2023 году и на 2,5% — в 2024-м. Однако обе столь уважаемые в финансовом мире организации прогнозируют увеличение внутреннего валового продукта РФ, рост экономики. Поэтому в случае нормализации цен и снижения инфляции регулятор, скорее всего, примет решение о понижении ключевой ставки. Такой шаг, безусловно, поддержит грядущий экономический рост.