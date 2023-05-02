Глава турфирмы в Иркутской области пойдет под суд за подмену «звездности» отелей в путевках

В Иркутской области перед судом предстанет гендиректор турфирмы, которая обвиняется в присвоении средств клиентов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инкриминируемые главе туристической компании события произошло с период с октября 2019-го по август 2022 года в Братске. Как указывается в материалах следствия, обвиняемая при реализации путевок подменяла «звездность» отелей с высокой на более низкую либо уменьшала продолжительность тура. Об этом клиенты узнавали только при заселении в гостиницу. Разницу между стоимостью оплаченных туров и фактически предоставленных услуг предпринимательница похищала.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), потерпевшими по нему признаны семь клиентов фирмы, которые потеряли в общей сложности более 730 тыс. руб. В целях обеспечения исковых требований потерпевших на имущество обвиняемой наложен арест.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев