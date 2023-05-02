В 2022 году чаще всего задерживали зарплату в сфере туризма

В течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулись 19% опрошенных работников Башкирии, в том числе 4% — однократно, 15% — несколько раз, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Еще 76% рассказали, что в прошлом году всегда получали деньги вовремя, а 4% в 2022 году не работали.

При этом чаще задерживали зарплату работникам сферы туризма (48% опрошенных), искусства, развлечения, массмедиа (33%), а также строительства и недвижимости» (30%). О своевременных выплатах всего сообщали представители науки и образование» (82%), а также юристы и работники производства и сервисного обслуживания.

34% работников, которым задерживали зарплату, не получили объяснения от работодателя. 37% рассказали, что несвоевременная оплата труда была связана с финансово-экономическими проблемами компании. 18% работодателей сослались на внешние финансово-экономические проблемы, 14% — на ошибки в бухгалтерии, 13% — проблемы на стороне зарплатного банка-партнера.

В целом по России с задержкой зарплаты в течение прошлого года столкнулись 21% опрошенных. Еще 75% всегда получали деньги вовремя, а 5% не работали.

Майя Иванова

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