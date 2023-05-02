В Башкирии на развитие социального питания до 2030 года направят 16 млн рублей

В Башкирии на развитие социального питания до 2030 года планируют направить 16 млн руб., из которых 13,4 млн руб. пойдет на формирования культуры здорового питания в республике, остальные 3,4 млн руб. — на повышение качества социального питания. Соответствующую госпрограмму подготовило региональное министерство торговли и услуг. Проект постановления правительства Башкирии опубликован на сайте общественных обсуждений. Предложения принимаются до 14 мая.

Разработанная госпрограмма нацелена на обеспечение жителей республики здоровым качественным питанием в образовательных организациях, детских лагерях и санаториях, в учреждениях соцобслуживания населения республики. Благодаря госпрограмме к 2030 году планируется повысить долю продуктов, обогащенных витаминами и минералами, произведенных в Башкирии, с 10 до 13,5%, а долю граждан, обеспеченных в организациях республики горячим сбалансированным питанием, — с 92 до 96%.

Для формирования культуры здорового питания ежегодно планируется выпускать по 70 тыс. информационных материалов на эту тему.

Карина Мамаева

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